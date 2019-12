Gang assalta mulher na rua das Flores no Porto

Uma mulher de 39 anos foi assaltada por um grupo de quatro ladrões, todos com idades a rondar os 20 anos, pelas 00h00 deste domingo, na Baixa do Porto. A vítima ficou sem a carteira. A PSP foi chamada e está agora a investigar o roubo.



O crime foi cometido na turística rua das Flores e os assaltantes chegaram a ameaçar a mulher com uma "arma de cor preta", segundo a PSP. Na carteira furtada estavam o passaporte da vítima e 200 euros.