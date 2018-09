Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ataca agressor de GNR e deixa aviso

Segurança agredido em restaurante após sair em liberdade.

Por Fátima Vilaça | 09:57

"Tu já ficas avisado e agora vamos atrás dos outros dois". Foi o 'recado' deixado por um grupo de cinco homens que, aos primeiros minutos da madrugada deste sábado, entraram num restaurante, em Fafe, onde jantava um dos três seguranças detidos quarta-feira, na sequência de confrontos com um militar da GNR. O segurança foi espancado horas depois de ter sido libertado pelo Tribunal de Fafe.



O ataque gerou pânico entre os clientes do restaurante que, por volta da meia-noite, ainda se encontravam no espaço. Cinco homens, alegadamente de um grupo de seguranças, entrou no restaurante e dirigiu-se à mesa onde 'Sousa' jantava com a mulher. O segurança, que tinha acabado de ser libertado pelo tribunal, tentou esconder-se, mas terá sido alcançado por um dos rivais, que lhe deixou o aviso. A mulher de 'Sousa' também não escapou ao ataque.



A GNR foi ao local, mas o caso passou para a Polícia Judiciária de Braga, que já detinha o processo. Ao que o CM conseguiu apurar, as autoridades estão a traçar um plano de segurança para travar a escalada de violência entre os grupos rivais.