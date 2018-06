Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang ataca dez caixas de multibanco com bomba

Judiciária trava sete assaltantes por razia de ATM.

Por Magali Pinto | 08:50

Há mais de um ano que o grupo, de sete assaltantes, andava debaixo da mira da Polícia Judiciária.



São responsáveis por dezenas de roubos e furtos com explosão a caixas multibanco - a investigação já conseguiu fazer prova de dez ataques nas áreas de Lisboa e Setúbal.



O gang foi agora desmantelado pela Unidade Nacional de Contra Terrorismo - na operação Caixa Automática - e começou a ser interrogado, já esta terça-feira, por um juiz de instrução criminal para que lhes sejam aplicadas as medidas de coação.



Os seis homens e uma mulher têm idades compreendidas entre os 19 e os 31 anos. A par das detenções foram apreendidos vários meios de provas como carros e outros objetos relacionados com os crimes.



Alguns dos detidos têm já antecedentes criminais, precisamente pela prática de assaltos semelhantes.



A par das caixas multibanco, assaltadas à bomba, o gang atacava estabelecimentos comerciais, à mão armada, e assaltava condutores para lhes ficar com as viaturas. Nos roubos atacavam encapuzados para escapar aos sistemas de videovigilância das caixas multibanco. Ainda assim não conseguiram evitar ser apanhados pela Judiciária.



Recorde-se que a última operação, do género, da Unidade Nacional de Contra Terrorismo ocorreu no mês passado – em que foram detidos dois homens, de 23 e 36 anos, numa investigação por crimes de furto qualificado de ATM com recurso ao método de explosão, dano qualificado, falsificação de documentos, associação criminosa e branqueamento de capitais.