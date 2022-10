Sacaram 1,5 milhões de euros em duas dezenas de roubos violentos em ourivesarias de norte a sul do País. Dois entravam e usavam pés de cabra e martelos para partir as vitrinas. Os ourives que demoraram a satisfazer as exigências foram selvaticamente agredidos, na cabeça, com as ferramentas. Sofreram ferimentos muito graves.









