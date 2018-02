Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang da Geórgia faz razia a casas de norte a sul do País

Detidos membros de grupo que opera em vários países europeus.

Por Sérgio A. Vitorino | 24.02.18

Um grupo de georgianos, com o apoio de uma portuguesa, sedeados em Lisboa, assaltou dezenas de habitações de norte a sul do País. Dois casais foram esta semana detidos pelo Departamento de Investigação Criminal da Direção Nacional da PSP.



Os homens ficaram em prisão preventiva e as mulheres livres.



De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, trata-se de "um grupo organizado, composto maioritariamente por cidadãos oriundos de repúblicas da antiga União Soviética, altamente especializado em furtos no interior de residências e que operará em diferentes países europeus".



No decurso da investigação, operacionalizada pelo Departamento de Investigação Criminal por estarem em causa crimes em vários distritos, foram feitas, na terça-feira, duas buscas domiciliárias e detidos os quatro suspeitos.



"Os detidos, três cidadãos de nacionalidade georgiana e um português, são suspeitos de integrarem uma célula daquele grupo [internacional] sedeada em Lisboa", afirma o Ministério Público. Os dois georgianos ficaram em prisão preventiva.



As mulheres estão em liberdade sujeitas a obrigação de apresentação periódica na polícia. Estão em causa os crimes de associação criminosa, furto qualificado, branqueamento e falsificação.



Já no dia 7 de fevereiro a PSP de Lisboa havia detido, na Ponte 25 de Abril, três georgianos por três furtos em residências através de arrombamento e escalamento. Levavam 30 mil euros em ouro e numerário.