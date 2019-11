Gang das bicicletas julgado por assaltos

Um gang de sete jovens que se dedicava ao furto de bicicletas, motociclos e ciclomotores em garagens e estabelecimentos começou esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Portimão. Estão em causa crimes de furto qualificado, detenção de arma proibida, dano e falsificação de documento. Os membros do grupo, que quando foram detidos, em maio passado, tinham entre 17 e 21 anos, também furtavam máquinas de brindes em estabelecimentos.Todos os arguidos foram detidos PSP de Portimão, numa investigação que se prolongou por quatro meses. O grupo criminoso é suspeito da autoria de dezenas de furtos. Os factos ocorreram entre dezembro de 2018 e março deste ano, altura em que um dos cabecilhas sofreu um acidente com um motociclo furtado, tendo ficado ferido . Foi o primeiro a ser detido.A PSP deteve os restantes elementos em maio, incluindo o segundo líder do gang, mediante mandado de detenção.Em tribunal, os dois cabecilhas do grupo - atualmente com 22 anos e que se encontram em prisão preventiva - optaram por não prestar declarações, mas os restantes disseram que furtavam os veículos "para passear" e que "às vezes os devolviam, outras não".Quando a PSP desmantelou o grupo, foram feitas duas buscas domiciliárias, tendo a PSP apreendido um bastão extensível, bem como artigos provenientes de furtos, nomeadamente motociclos e velocípedes, que foram restituídos aos seus legítimos proprietários.