Gang das igrejas rouba custódia e sacrário de capela em Arganil

A Capela de Santo António, em Côja, Arganil, foi assaltada e está desde então encerrada ao culto. O crime ocorreu entre as 12h00 e as 14h00 de quinta-feira passada e os assaltantes fugiram com o sacrário e a custódia com o Santíssimo, no valor de 650 euros.



“Não é o valor do roubo que está em causa, mas sim o que significa para os fiéis”, disse este sábado ao CM o pároco Lucas Pio. A Unidade Pastoral Serra do Açor e Vale do Alva fez um apelo aos paroquianos para informarem se notaram movimentações estranhas. A GNR tomou conta do caso, mas a investigação está a cargo da PJ, por estar em causa arte sacra.