Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang das pizas ataca estafetas em Francos

Funcionários de pizarias preocupados com episódios recorrentes de assaltos violentos.

Por Ana Silva Monteiro | 24.02.18

"Estamos muito preocupados com os assaltos cada vez mais violentos de que somos alvos. Vamos fazer entregas de pizas e acabamos por ficar sem o pedido, o dinheiro e até documentos". As palavras são de Manuel Sousa, funcionário de uma pizaria do Porto, que, tal como vários colegas de profissão, já foi ameaçado, assaltado e agredido.



Os ataques têm acontecido principalmente em Francos, onde, ainda há uma semana, ocorreu a agressão mais recente a um funcionário.



"A zona mais complicada é Francos, onde os assaltos têm sido uma constante e são praticados sempre por três jovens. O método é sempre o mesmo: um deles, ou uma mulher, liga para a pizaria e faz o pedido, sempre para moradas falsas.



Quando chegamos ao local, somos abordados pelo trio, que nos ameaça com facas, assalta e, ultimamente, chega mesmo a agredir", contou ao CM Salvador Moura, uma das vítimas.



No último sábado aconteceu o último caso conhecido. Um estafeta, de 25 anos, que entrega pizas, foi agredido com violência por assaltantes. "Ficou com costelas partidas e com hematomas no nariz. Roubaram-lhe as pizas e bebidas, dinheiro e até os documentos", contou Manuel Sousa, outra vítima.



"Isto não pode continuar a acontecer. Já tivemos que bloquear algumas ruas porque não existe segurança", continuou o funcionário.



A PSP , depois do último caso, já identificou os agressores e está a investigar.