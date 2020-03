Gang de agente da PSP julgado por roubos de cinco milhões de euros

O Tribunal de Braga começa esta segunda-feira a julgar o gang de dez elementos que arrecadou quase cinco milhões de euros em assaltos, e do qual fazia parte um agente da PSP de Ponte de Lima, Carlos Alfaia.O grupo levou a cabo dezenas de ataques a residências nos distritos de Viana do Castelo e da Braga - incluindo a do cantor Delfim Júnior, em Arcos de Valdevez -, mas também ao Santander da cidade de Braga, durante a noite de São João de 2018, onde esvaziaram 58 de 60 cofres particulares, arrecadando cerca de quatro milhões de euros.O agente da PSP seria informador do grupo.