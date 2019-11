Gang de cofres saca 200 mil euros

Foram oito os detidos responsáveis por uma vaga de assaltos na zona do Porto, Gondomar, Matosinhos e São Pedro do Sul. No total, o gang composto por sete homens e uma mulher, com idades entre os 47 e os 66 anos, conseguiu sacar entre 150 e 200 mil euros, como resultado de, pelo menos, 15 furtos. No passado domingo uma megaoperação da PSP do Porto deteve vários elementos do grupo.

Peças de arte sacra, vestuário, máquinas fotográficas, computadores, cofres e ferramentas usadas nos assaltos e cinco mil euros em dinheiro, entre outros materiais, foram apreendidos pela PSP.

O grupo foi o responsável por um assalto, ocorrido há dez anos, em que foram levados 240 kg de ouro da União de Crédito Popular, no Porto. Na sexta-feira, assaltou um homem de 82 anos, na via pública, em Gaia. A vítima acabou por morrer mais tarde de indisposição súbita. Os detidos foram presentes a tribunal e o caso está nas mãos da PJ.