Gang de encapuzados filmado a assaltar café em Barcelos

As imagens de videovigilância do café Cruz, junto à Estrada Nacional 103, em Encourados, Barcelos, mostram um grupo de quatro homens, três deles encapuzados, a arrombarem a porta do estabelecimento e, já no interior, a carregarem para um saco tudo o que apanham pela frente.O vídeo tem apenas quatro minutos, tempo que foi suficiente para se apoderarem de quase mil euros em tabaco, bebidas, comida e até isqueiros. O assalto ocorreu na madrugada de quarta-feira e a GNR de Barcelos já está a investigar o crime.O furto aconteceu às 03h30 e o à-vontade dos ladrões ficou registado. Nas imagens captadas pelo sistema de videovigilância do café, vê-se mesmo um dos assaltantes, sem capuz, a olhar diretamente para a câmara.Há uma primeira tentativa de arrombamento, 15 minutos antes, registada também em vídeo. Mas o grupo abandona o local. Regressa depois e pára o carro em frente ao café. Após arrombarem a porta, com um martelo pneumático, os ladrões entram e em quatro minutos saem com um saco cheio de cigarros e dezenas de outros bens.O mesmo grupo de quatro homens, que as autoridades policiais suspeitam que sejam todos jovens, pode estar relacionado com outras tentativas de assalto na mesma madrugada, numa freguesia vizinha, já no concelho de Braga. A sede do Sporting Clube de Cabreiros e o café situado na sede da junta daquela mesma freguesia também foram alvo de tentativas de arrombamento.