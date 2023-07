Um gang formado por mais de dez adolescentes está a levar a cabo uma vaga de assaltos com agressões que tem tido por alvo jovens, na zona do Tamariz, no Estoril, avança o site Cascais 24.As vítimas ficam sem dinheiro e sem telemóveis. Os ataques, que têm acontecido nos túneis de acesso ou já no paredão do Tamariz, têm-se multiplicado nos últimos dias. Há também relatos de casos idênticos noutros pontos do concelho de Cascais.A PSP já está a investigar e foi obrigada a reforçar o efetivo para travar novos ataques.