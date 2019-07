Gang de polícia ‘limpa’ cofre a ex-deputado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O ex-deputado do PSD eleito por Braga Jorge Varanda Pereira foi uma das vítimas do gang ao qual pertence o agente da PSP de Ponte de Lima, Carlos Alfaia, que, desde 2017, fez dezenas de furtos a casas abastadas e a um banco, lucrando mais de 4,7 milhões.O político de Vieira do Minho ficou sem os mais de 200 mil euros em dinheiro, joias e barras de ouro - que guardava num dos 58 cofres assaltados na dependência do banco Santander, no centro de Braga. Ao,... < br />