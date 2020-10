Entraram nas estufas de canábis medicinal, em Viatodos, Barcelos, dispostos a tudo para conseguirem furtar a maior quantidade de plantas possível. O gang armado chegou mesmo a efetuar um disparo, cerca das 04h00 da madrugada, quando foi descoberto pelos vigilantes da estufa. Ao tentar fugir com algumas plantas que tinha conseguido cortar, um dos ladrões foi detido pela GNR.Os três comparsas fugiram a pé. Estão a ser procurados pelas autoridades. No local deixaram a viatura furtada que usaram para levar a cabo o crime, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga.A presença dos quatro homens foi rapidamente notada pelos vigilantes que fazem segurança permanente no espaço. Alertaram a GNR e dirigiram-se para a estufa onde o grupo se encontrava. Foram recebidos a tiro.Quando tentavam fugir, foram surpreendidos pela GNR de Barcelos, que ainda deteve um dos ladrões. Vai hoje a tribunal.A estufa de cultivo de canábis com fins terapêuticos funciona em Viatodos desde 2018, explorada pela empresa portuguesa Cannamed. O produto estupefaciente cultivado é destinado à indústria farmacêutica e segundo a empresa, "não tem substância narcótica".