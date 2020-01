Gang do Museu do Ouro lucrou com liberdade

Miguel Ângelo Cunha e Telmo Martins, dois dos ladrões que integraram o gang que assaltou o Museu do Ouro, em Viana do Castelo, estiveram envolvidos num esquema que rendeu 940 mil euros.Os arguidos foram soltos em 2008, depois de esgotados os prazos da prisão preventiva, e aproveitaram a liberdade para cometer novos crimes. Entre 2012 e 2013, os dois assaltantes e outros 14 arguidos repararam viaturas acidentadas com peças de automóveis furtados e enganaram seguradoras.Estão agora, bem como quatro empresas, acusados pelo Ministério Público de Santo Tirso de 41 crimes de recetação, 13 de burla relativa a seguros na forma agravada e 35 de falsificação de documentos. O procurador pede que entreguem os 940 mil euros a favor do Estado.O esquema era liderado por Miguel Ângelo Cunha - que, tal como Telmo, cumpre mais de 14 anos de cadeia pelo crime de Viana do Castelo. A acusação diz que os arguidos, através de empresas que criavam, compravam os carros acidentados.Depois, com recurso a peças de 41 viaturas furtadas no Norte, reparavam os veículos, que eram legalizados e segurados por outro arguido. O seu valor era também aumentado. Os carros eram então envolvidos em acidentes provocados ou simulados e as seguradoras eram acionadas. Cada viatura foi usada várias vezes no esquema.O assalto ao Museu do Ouro, em 2007, terminou em tiroteio. Um PSP e um civil foram baleados e um dos ladrões morreu.