Gang do Placard saca três mil euros com apostas roubadas

Três jovens, entre os 21 e os 28 anos, que fizeram apostas no jogo Placard à mão armada, ganharam três mil euros com os resultados. Mas, como o valor ultrapassava os 150 euros, o dinheiro foi transferido para uma conta bancária, o que levou a Polícia Judiciária à detenção do trio.



Os crimes ocorreram em papelarias da Amadora e de Sintra, a 27 de dezembro de 2018. O grupo, de arma em punho, forçou funcionários a registar apostas no valor de 5600 euros. Estão indiciados por roubo, coação, posse de arma proibida e branqueamento.



Ver comentários