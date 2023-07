Foram três dezenas de roubos, em cinco noites, no espaço de três semanas, em novembro de 2019. O perigoso gang - que tinha entre os seus elementos o ‘Rambo de Famalicão’ -, disparou várias vezes contra as vítimas, fez carjackings e golpes a cafés com dezenas de clientes, no Grande Porto.



O Supremo Tribunal de Justiça manteve agora as penas de cadeia a que foram condenados: 17 anos para Fernando Monteiro;









