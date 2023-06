Gang do tabaco ataca e sequestra distribuidor em Sintra

Um distribuidor de tabaco foi assaltado e sequestrado com violência por um grupo armado, que acabou por fugir com cerca de mil euros em dinheiro e centenas de maços de cigarros. O ataque, cometido inicialmente por dois homens, mas que depois contaram com o apoio de outros dois, ocorreu pelas 08h20 de terça-feira, no centro de Pero Pinheiro, no concelho de Sintra.









A vítima parou junto de um estabelecimento onde iria fazer uma entrega, mas foi logo ameaçada com uma pistola pelos dois ladrões e obrigada a entrar de novo na viatura. Acabou por ser largada poucos quilómetros depois, enquanto a dupla seguiu com a carrinha. Outros dois cúmplices surgiram então noutra viatura, para onde transferiram os maços de tabaco e que o grupo usou para escapar.

A GNR foi alertada e ainda mobilizou meios para tentar intercetar o grupo de assaltantes, mas sem sucesso. O crime foi participado à Polícia Judiciária, que agora investiga o caso. Em abril, um assalto em tudo semelhante ocorreu em Almargem do Bispo, a cinco quilómetros.