'Gang do tabaco' faz seis assaltos em duas horas

Grupo de quatro elementos encapuzados atacou em diferentes concelhos do Minho.

Por Liliana Rodrigues | 08:50

Em duas horas, seis assaltos. Um gang composto por quatro elementos, que atuam encapuzados, atacou quatro bombas de gasolina e dois quiosques, ontem de madrugada, em diferentes concelhos do distrito de Braga.



O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga tomou conta desta onda de assaltos que teve início há cerca de uma semana. Há a forte suspeita de que se trata do mesmo grupo que tem provocado uma razia nos estabelecimentos comerciais que vendem tabaco.



Este ‘gang do tabaco’, que já chegou a levar mesmo as máquinas de venda automática de cigarros, tem realizado assaltos consecutivos, sempre em período noturno.



Esta quarta-feira, entre as 02h00 e as 04h00, fizeram centenas de quilómetros e atacaram postos de abastecimento de combustíveis e quiosques nos concelhos de Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Braga e Amares.



O grupo conseguiu roubar milhares de euros em tabaco e dinheiro. Para trás, ficou um rasto de destruição nas lojas, com milhares de euros de prejuízos tendo em conta os danos provocados para estroncar as portas e poder aceder ao interior dos estabelecimentos.



O gang começou por assaltar dois quiosques em Amares: o primeiro às 02h20, em Ferreiros, e de seguida, na localidade de Bouro Santa Maria.



Seguiram-se bombas de gasolina em Tabuaças (concelho de Vieira do Minho), em Frades e na rua da Quintã (Póvoa de Lanhoso) - e, pelas 03h50, assaltaram a gasolineira na avenida de S. Bento, Este S. Pedro, em Braga.