O grupo que atacou uma carrinha de valores que fazia a recolha das receitas de grandes lojas do CascaiShopping conseguiu escapar com cerca de 120 mil euros em dinheiro vivo.



O gang – pelo menos três homens armados com caçadeiras e outro ao volante de uma das viaturas furtadas que usaram para emboscar a carrinha blindada – deixou um dos carros no local do assalto e o outro foi encontrado poucas horas depois em Mem Martins, no concelho de Sintra.









