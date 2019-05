Gang rapta e espanca empresário na Moita

Três homens e uma mulher foram presos pela Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da PJ por terem raptado e mantido em cativeiro durante três dias, numa habitação da Margem Sul, um empresário guineense, filho de um alto responsável do Governo daquele país.Em comunicado, a PJ explica que os crimes ocorreram em janeiro. A vítima, residente na Guiné-Bissau, mas que se deslocava a Portugal com frequência, foi atacada pelos suspeitos, que têm entre 40 e 49 anos, também eles guineenses, em plena via pública, no concelho da Amadora.Levado para uma habitação preparada para o efeito, situada na freguesia do Vale da Amoreira, Moita, o empresário foi, ao longo de três dias, submetido a constantes ameaças de morte e agressões violentas, de modo a que os familiares fossem coagidos a pagar o resgate pedido.Apesar de só parte do resgate ter sido pago, o empresário acabou por ser libertado. Sofreu ferimentos considerados graves.A PJ pegou na investigação pouco depois da libertação do empresário. Tutelados por um procurador do Departamento de Investigação e Ação Penal da comarca da Moita, inspetores da UNCT da PJ começaram a recolher prova e, esta terça-feira de manhã, avançaram para as detenções.Foi apreendida diversa documentação que, assegura a PJ, acentua os indícios contra os quatro detidos pela prática de rapto, extorsão, coação e posse ilegal de armas. Os detidos estavam esta terça-feira a ser interrogados no tribunal do Barreiro.