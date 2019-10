Gang espanca idosos para roubar mil euros em Paços de Ferreira

Foram 15 minutos de terror. Os quatro ladrões entraram encapuzados e armados, e surpreenderam o casal que estava a dormir no quarto, este domingo de madrugada, em Paços de Ferreira. Ameaçados de morte, os idosos foram obrigados a entregar mil euros em dinheiro.O homem, de 77 anos, foi agredido com um pé de cabra e hospitalizado. Já a mulher, de 70, sofreu um hematoma na cabeça quando escapava, descalça e em pijama, com o marido, por um buraco na porta. Na rua gritou por socorro."Eles entraram por duas portas da rua que estroncaram com pés de cabra. Eu e o meu marido dormimos com a porta do quarto fechada à chave, mas eles foram lá ter connosco e partiram a porta a pontapé. Apontaram-nos a pistola e diziam ‘O dinheiro, onde está o dinheiro?’. Eu só disse ‘Não nos façam mal. Eu entrego tudo’", descreveu aoa septuagenária.Enquanto um dos ladrões levou a mulher pelo braço até à cozinha - onde estava o dinheiro -, os outros três ficaram no quarto a espancar o idoso."Eles podiam matar-me a qualquer momento. Ouvi um deles a dizer ‘Carrega a arma, carrega a arma!’. Eu fiquei aterrorizada, ainda estou a tremer. Depois trouxeram o meu marido a sangrar para junto de mim. E eu gritei ‘Foge, homem, foge que eles vão-nos matar aqui’.Já na rua berrei e os vizinhos ajudaram-me e ligaram à GNR", disse a vítima. Os ladrões fugiram num Mercedes cinzento onde estava um quinto elemento.A PJ do Porto está a investigar.