Fabricavam os espigões que usavam para furar os pneus dos carros das vítimas, estacionados junto de bancos. Aí, atacavam.Um dos elementos do grupo fingia ajudar, enquanto outro entrava no carro e levava o dinheiro que os alvos acabavam de levantar.O gang, de origem colombiana e composto por 4 homens entre os 40 e 45 anos, foi apanhado pela PSP, na quarta-feira e em flagrante, em Alverca do Ribatejo.Terão lucrado 90 mil € com pelo menos 15 golpes em todo o País.