O Ministério Público do Porto acusou cinco arguidos, naturais da Colômbia, que cometeram, entre junho de 2019 e o início deste ano, vários furtos de norte a sul do País.Os arguidos vigiavam clientes que levantavam elevadas quantias no banco. Seguiam as vítimas, colocavam espigões junto aos seus carros para furarem os pneus e depois ofereciam ajuda.Era já durante essa prestação de auxílio que roubavam o dinheiro anteriormente levantado.Arrecadaram 66 mil euros.