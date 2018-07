Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang Hells Angels guardava arsenal em casa

Foram apreendidas pistolas, revólveres, uma caçadeira e facas.

Por Sérgio A. Vitorino e Henrique Machado | 01:30

Um autêntico arsenal que usavam para espalhar o terror entre os gangs rivais e os empresários da noite que ousavam não aceitar o esquema mafioso de imposição de segurança.



Os 59 detidos pela PJ pertencentes ao gang motard Hells Angels (HA) tinham nas suas habitações e nas ‘clubhouses’ (sedes) armas de fogo, facas e objetos contundentes.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, foram apreendidos durante a operação seis revólveres, quatro pistolas (algumas delas de calibre 9mm, iguais às das forças de segurança), uma caçadeira, soqueiras, tasers (pistolas elétricas), facas, bastões e uma catana.



Algumas dessas armas foram utilizadas em março, no Prior Velho, contra os rivais do gang motard Los Bandidos, que celebravam a fundação de um núcleo em Portugal.



Os HA chamaram membros dos seus cinco núcleos no País e ainda elementos estrangeiros. Invadiram o espaço e fizeram seis feridos, três deles graves.



As armas já haviam sido usadas contra empresários e seguranças de estabelecimentos noturnos, nos quais entravam na segurança por via do medo imposto.



PORMENORES

Detidos mais três

A PJ deteve quarta-feira 56 elementos dos Hells Angels, pelos crimes de roubo, sequestro, tentativa de homicídio, tráfico de armas, droga e lenocínio. Esta quinta-feira foram apanhados mais três, um deles na Alemanha.



Aparato em tribunal

Os suspeitos começaram esta quinta-feira à tarde a ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa. O ato foi rodeado de grande aparato, com dezenas de elementos da PSP. Os interrogatórios prosseguem pelo menos durante o dia esta sexta-feira.