Gang homicida apanha 18 anos de prisão

Dois argentinos condenados por roubos violentos em Portugal.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Dois dos homens mais procurados na Argentina por raptos e homicídios, em fuga desde 2003, Rodolfo ‘El Ruso’ Lohrman, de 53 anos, e Horácio Maidana, de 57, lançaram o terror em assaltos a bancos no nosso país de 2014 a 2016 – quando foram travados pela PJ, em Aveiro. Esta segunda-feira, no tribunal de Monsanto, ‘El Ruso’, cabecilha, apanhou 18 anos e 10 meses de prisão; e Maidana, 18.



Os dois argentinos foram condenados por quatro roubos a bancos (três em Odivelas, um em Cascais), associação criminosa, detenção de arma, entre outros crimes. E tinham três cúmplices. Christian Gomez, espanhol, foi condenado a 12 anos (colaborou com a polícia).



Outros dois, sem participação direta nos roubos, um guatemalteco e um português, apanharam 4 e 3 anos, penas efetivas por serem reincidentes.



Terão de pagar mais de 140 mil euros de indemnização. O gang que agredia e ameaçava nos assaltos, lucrou 235 mil euros. "Não se condena ninguém a pedido, apenas porque cometeram os factos", disse a presidente do coletivo de juízes, Elisabete Reis, ao dirigir-se a Maidana, que no julgamento tinha pedido uma "pena pesada", porque não queria ser extraditado para a Argentina, onde tem a cabeça a prémio.



O arguido falou ontem para afirmar que não concordava com a pena.



A leitura da sentença fica marcada por falhas técnicas que quebraram as medidas de segurança normais naquele tribunal. Os juízes ficaram sentados a menos de um metro de distância dos arguidos, normalmente isolados.