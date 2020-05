Gang incendeia seis carros e assalta 12 em rua de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma onda de vandalismo está a alarmar os moradores da rua da Junqueira, em Lisboa. Desde o início do mês já foram incendiados seis automóveis estacionados - três deles na madrugada de sábado - e pelo menos 12 foram alvo de furto. Os casos ocorreram sempre à mesma hora - entre as 04h00 e as 04h30 da madrugada - e já levaram a PSP a reforçar as patrulhas na zona.