Gang invade fábrica em Penafiel e tenta roubar 50 mil euros

Entraram armados e encapuzados numa empresa de confeções, em Cabeça Santa, Penafiel, a 9 de outubro, e ameaçando com uma arma exigiram a entrega dos cerca de 50 mil euros, que tinham acabado de ser levantados pelas proprietárias e que serviriam para proceder ao pagamento dos salários das empregadas. Mas as funcionárias reagiram ao roubo e manietaram logo um dos cinco assaltantes. Outro foi apanhado, no mesmo dia, pelas autoridades. Os restantes três foram agora detidos pela PJ do Porto.Estes três suspeitos, com idades entre 30 e 42 anos, são dois desempregados e um manobrador de máquinas. Um deles ficou em prisão preventiva, outro com apresentações cinco vezes por semana às autoridades e o terceiro terá de se apresentar três vezes por semana. Um dos outros dois suspeitos - detido no dia do assalto - está já em prisão preventiva.O ataque foi cometido por volta das 15h00. Os ladrões fugiram num carro que estava estacionado à entrada da fábrica e não levaram qualquer valor devido à rápida intervenção das 80 funcionárias - que protegeram o dinheiro.Os cinco assaltantes agiram por saberem as rotinas mensais da fábrica. Mal as proprietárias entraram na empresa, com a quantia que tinham levantado momentos antes no banco, os assaltantes seguiram-nas e tentaram o roubo, sempre de arma em punho. Um dos assaltantes foi mesmo agredido pelas empregadas em fúria e retido até à chegada da GNR.