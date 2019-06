Gang juvenil leva terror aos bares em Rio Maior

Um violento gang juvenil que se radicou há dois anos em Rio Maior, proveniente da Área Metropolitana de Lisboa, tem provocado vários episódios de rixas e desacatos na rua da Nazaré, mais conhecida pela ‘rua dos bares’, naquela cidade do Ribatejo. São suspeitos de mais de três dezenas de crimes na região.Numa das rixas, um guarda prisional, que estava como cliente num dos bares, foi transportado para o hospital com um braço partido. "Eles mandaram as cadeiras e as mesas da esplanada pelo ar e atiraram garrafas de vidro a quem estava na rua", contou aouma testemunha, que pediu para não ser identificada. "Toda a gente tem medo deles, porque andam com armas e não têm problemas em usá-las", acrescentou.Os agressores são os mesmos que, em junho, atiraram pedras da calçada contra uma patrulha da GNR de Rio Maior, chamada a intervir numa altercação à porta de um bar. Os dois guardas foram hospitalizados e o carro patrulha sofreu danos, mas os agressores continuam em liberdade. Mesmo sem quererem falar à reportagem do, os donos dos bares sentem os clientes a fugir e não compreendem o porquê de a Justiça ainda não atuar.Segundo fonte da GNR, este grupo de jovens, entre os 20 e 25 anos, está referenciado em mais de 30 inquéritos em curso, por furtos e roubos, tráfico de estupefacientes e ofensas à integridade física, entre outros crimes. Mesmo já tendo sido detidos várias vezes, os arguidos acabam sempre por serem soltos.