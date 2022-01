Gang nega intenção de matar durante ataque a tiro em Braga

"Só queríamos mostrar que não tínhamos medo. Não quisemos fazer mal a ninguém". Esta frase foi repetida ontem várias vezes, no Tribunal de Braga, por Henrique Marquês, um estudante de Desporto de 21 anos, que começou a ser julgado por, juntamente com outros dois arguidos, terem disparado contra três irmãos, numa luta de gangs, no Bairro das Enguardas.Henrique e Rilker Almeida, de 25 anos, foram os únicos a falar. Davide Chilombo, 35 anos, membro do mesmo gang do Fujacal e preso por tráfico de droga, ficou em silêncio. O arguido, que tal como os comparsas responde por homicídio qualificado, tentado, foi por diversas vezes advertido pelo presidente do Coletivo de Juízes por perturbar o julgamento.Os três homens são acusados de se terem deslocado ao bairro das Enguardas, a 18 de março de 2021, para "provocar desacatos". Diz a acusação, que após picharem uma parede e ao serem surpreendidos pelos moradores, dispararam na sua direção. As vítimas negam. "Se quisessem, matavam-nos."