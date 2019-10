Gang 'Pelé' apanhado em esquema de tráfico no Aleixo

'Pelé’ era um dos nomes apregoados à porta da torre 1 do bairro do Aleixo, Porto, para atrair consumidores de heroína e cocaína. Este gang, liderado por um casal, incluía 23 elementos e alimentou os circuitos de venda e revenda de drogas entre 2015 e 2018. Estão a ser julgados no Tribunal de S. João Novo. O acórdão está marcado para esta quinta-feira.Além da venda direta, o grupo também "fornecia droga em quantidades mais elevadas a outros indivíduos que, por sua vez, os destinavam à revenda; uns na cidade do Porto e outros nas mais diversas cidades do Norte e Centro do País", indica a acusação do Ministério Público. Cada elemento do gang tinha tarefas bem definidas.Dezanove dos 23 arguidos foram detidos pela PSP do Porto, a 19 de abril de 2018, numa megaoperação que se estendeu à Maia e a Vila Nova de Gaia.Foram apreendidas mais de 120 mil doses de heroína e cocaína, 53 mil euros, sete carros, uma mota, várias taser, facas e 30 telemóveis.Na cozinha da habitação dos principais suspeitos, a Polícia encontrou 11 850 euros. Na sala de jantar estavam mais 6770 euros e no quarto do filho 905 euros.Neste julgamento estão em causa os crimes de associação criminosa, tráfico de estupefacientes (agravado no caso do casal que lideraria o grupo), branqueamento de capitais e detenção de arma proibida. Sete dos 23 arguidos foram colocados em prisão domiciliária. Alguns já têm antecedentes.De acordo com as contas do Ministério Público, o preço da heroína no mercado ilícito de drogas duras ascende a cerca de 31,50 euros/grama. O da cocaína é de cerca de 35 euros.