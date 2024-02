Um gang composto, na sua maioria, por ladrões portugueses está a ser investigado em Espanha pela ligação a grupos de traficantes que participaram no homicídio de dois militares da Guardia Civil, que foram abalroados por uma lancha na semana passada, no Sul do país vizinho.













A investigação ligou os ladrões aos homicídios depois de se saber que um deles tinha liderado, horas antes de morrer, as buscas à casa do sobrinho da cantora espanhola.



Quatro portugueses estão em prisão preventiva, em Sevilha, desde o fim de semana passado. Foram detidos numa megaoperação da Guardia Civil, por suspeitas de uma vaga de roubos a moradias de luxo daquela cidade.