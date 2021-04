Gang preso por roubos violentos em Mirandela

O gang, composto por duas mulheres e três homens, foi quarta-feira detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, em Braga, Póvoa de Lanhoso e Guimarães.



Entravam na casa das vítimas, que escolhiam entre as mais abastadas e vulneráveis da zona de Mirandela, armados e encapuzados e, de forma muito violenta, forçavam-nas a entregar dinheiro e valores.O gang, composto por duas mulheres e três homens, foi quarta-feira detido pela Polícia Judiciária de Vila Real, em Braga, Póvoa de Lanhoso e Guimarães.

Os cinco detidos da ‘Operação Nordeste’ são esta quinta-feira presentes a tribunal, em Mirandela, indiciados por crimes de roubo com arma de fogo e recetação.



Durante o dia desta quarta-feira, o gang foi detido numa megaoperação, que contou com apoio de inspetores da PJ de Braga e do Porto.