Gang que roubou 140 mil euros de lares de idosos julgado no Tribunal de Loures

Um gang de cinco homens e duas mulheres, que se apoderou de 140 mil euros em numerário e peças de ouro pertencentes a idosos, começou a ser julgado no Tribunal de Loures, esta terça-feira.Nenhum dos arguidos prestou declarações e uma das arguidas não compareceu à sessão.Mesmo assim, foram ouvidos os representantes legais das associações lesadas, localizadas no norte e centro do País. Os representantes contaram histórias muito idênticas: cofres arrombados e vazios, portas rebentadas e janelas abertas. Todos relatam que nada foi devolvido.Ao longo deste mês e do próximo serão ouvidos os restantes assistentes e testemunhas.s.