Os cofres dos lares de terceira idade, onde eram guardados objetos em ouro, joias e dinheiro dos utentes, eram o alvo do grupo criminoso constituído em abril de 2021. Em seis meses fizeram 28 assaltos, sobretudo no Norte e Centro do País, apropriando-se de cerca de 140 mil euros.



Liderado por um cadastrado, de 54 anos, o gang incluía mais seis membros, entre os quais duas mulheres.









Ver comentários