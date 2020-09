Três homens armados com uma caçadeira e uma pistola assaltaram um armazém da empresa Nacex, em Massamá, Sintra, na noite de terça-feira.Enquanto um dos ladrões manteve dois funcionários sob sequestro, os outros dirigiram-se a um escritório e, sob ameaça, exigiram que o cofre fosse aberto. No entanto, repararam numa mala metálica, onde estavam 7500 euros em dinheiro, e fugiram logo com este montante.O caso foi participado à PSP, mas a investigação transitou para a Polícia Judiciária.