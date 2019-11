Gang rouba dois milhões de euros em assaltos com explosão de caixas multibanco

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os assaltos às caixas multibanco, com recurso a explosão, eram planeados ao mais ínfimo pormenor. Os ATM eram selecionadas "criteriosamente", segundo a acusação do Ministério Público, os carros de alta cilindrada usados nos assaltos eram furtados e cada elemento do grupo tinha tarefas bem definidas.Em pouco mais de um ano, entre setembro de 2016 e dezembro de 2017, o gang assaltou, à bomba, 87 caixas, roubando mais de dois milhõ... < br />