O grupo altamente perigoso que, entre janeiro de 2019 e janeiro deste ano, roubou quase 400 mil euros em dez assaltos armados a carrinhas de valores e a empresários chineses chegou a utilizar máscaras de Carnaval durante os assaltos milionários. Esta quarta-feira, no início do julgamento no Tribunal de Guimarães, que decorreu com medidas excecionais de segurança e sob forte aparato policial, devido à perigosidade do grupo, os cinco arguidos ficaram em silêncio.









Os homens, com idades entre os 27 e os 45 anos, estão todos na cadeia. José Carlos Maia, o elemento mais velho e considerado o cabecilha grupo, está preso na cadeia de Coimbra. Cumpre uma pena a que tinha sido condenado em 2011, por roubos armados a carrinhas de valores. Saiu em condicional em 2016 e voltou ao crime. Os quatro cúmplices estão em prisão preventiva.

Esta quarta-feira, a única testemunha a ser ouvida foi o inspetor da Polícia Judiciária do Porto responsável pela investigação. Confirmou que o grupo era altamente profissional e que “preparavam os roubos ao pormenor”. “Escolhiam as vítimas, estudavam os seus hábitos e, quando atacavam, tinham funções bem definidas”, explicou.





O gang responde por dez roubos - seis a carrinhas de valores da Esegur, que ocorreram em Famalicão, Guimarães, Matosinhos e Valongo e quatro a empresários chineses, que eram abordados com violência quando se preparavam para depositar nos bancos elevadas quantias em dinheiro.