Gang saca 83 mil euros a assaltar bancos

Atuavam armados, encapuzados e de luvas. Quatro executavam os roubos violentos e um ficava a vigiar. Em apenas dois meses, no início de 2019, sacaram 110 mil euros - só das dependências bancárias furtaram 82 593 euros - em assaltos a três bancos, duas casas e um posto de abastecimento, nos quais espalhavam o terror. Os sete arguidos, que têm entre 19 e 42 anos, já estão a ser julgados em Penafiel por furto qualificado, roubo agravado, detenção de arma proibida e incêndio.A 23 de janeiro de 2019, levaram 244 euros do Santander de S. Romão do Coronado, na Trofa. Cinco dias depois, o alvo foi uma casa em Figueiras, Lousada. Nela, atacaram uma mulher, quando esta dava banho ao neto de cinco anos, e ataram pés e mãos a familiares, com abraçadeiras, agredindo duas das vítimas. Os ladrões fugiram com 35 mil € em artigos, 380 € em dinheiro e três carros - dois Mercedes e um Volvo, no valor de 67 mil euros.Já a 28 de fevereiro, sacaram 13 mil euros e vários bens de uma moradia em Valongo, e atacaram a Cepsa de Sobrado, de onde furtaram 13 mil euros.Quatro dias depois, assaltaram o Millennium de Gandra, em Paredes, levaram 58 550 €, fugiram e incendiaram o Volvo que tinham furtado em Lousada. Nesse concelho, realizaram um ataque violento, a 20 de março, no Millennium: agrediram e dispararam sobre uma funcionária enquanto o ‘vigia’ do gang empunhava uma metralhadora com 28 munições, à porta do banco. Escaparam com 23 800 €, mas foram detidos pela PJ do Porto.