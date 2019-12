Gang usa carro Uber em assaltos e aponta arma à cabeça de criança de oito anos

Altamente violentos, os cinco homens entravam armados em casa das vítimas e faziam uso da força física para coagi-las a entregarem todo o dinheiro e ouro que tivessem na habitação. Desde meados de outubro, fizeram, pelo menos, cinco roubos violentos, em Vila Meã (Amarante), Penafiel, Fafe e Guimarães.Um dos alvos foi um agente da PSP, de Fafe, que viu o filho de apenas oito anos com uma arma apontada à cabeça. A PJ de Braga deteve o grupo - um dos elementos responde também por tráfico de droga -, com idades compreendidas entre os 22 e os 33 anos. Vão esta quinta-feira a tribunal.O gang, que atuava encapuzado ou com máscaras de carnaval, deslocava-se num carro da Uber para os assaltos. Um dos ladrões, residente no Porto, era condutor daquela plataforma de transporte e usava nos crimes o veículo que possuía para esse efeito, e que até tem localizador celular. Pagava, semanalmente, a taxa de 250 euros ao dono da viatura.Um dos roubos mais rentáveis aconteceu em Guimarães. Uma idosa foi atacada em casa pelo grupo, durante a tarde. Estava na habitação apenas com o marido acamado e não teve capacidade para resistir aos ladrões. Ficou sem 30 mil euros.Os cinco suspeitos respondem por crimes de roubo à mão armada, na via pública e em residências. Mas um dos assaltantes foi também detido em flagrante delito por tráfico de droga, sendo apreendidos 80 gramas de liamba, cocaína e ainda duas balanças eletrónicas.