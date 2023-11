Sem armas, mas com muita astúcia, um grupo de ladrões conseguiu roubar 15 mil euros do supermercado Mercadona do Montijo e fugir sem ser apanhado. O crime só foi detetado dois dias depois e até agora não há pistas sobre os autores.



O caso ocorreu em meados de julho, quando a empresa responsável pela recolha do dinheiro se apercebeu da falta de um montante elevado.









