Gang violento aterroriza em três assaltos na zona de Almada

São quatro, encapuzados, e dois deles andam com revólveres. São suspeitos de três assaltos armados no concelho de Almada, nas últimas três semanas. O último crime ocorreu à hora de almoço de ontem, numa farmácia de Vila Nova de Caparica, de onde o gang fugiu com uma quantia em dinheiro.O grupo estacionou um automóvel, pelas 13h00, junto à farmácia Pepo. Com gorros passa-montanhas, entraram no estabelecimento comercial. Clientes e funcionários ficaram aterrorizados. Os dois ladrões armados concentraram as atenções num dos funcionários, direcionando-o para a caixa registadora. De arma apontada ao corpo, o homem foi obrigado a abrir a gaveta, aproveitando os ladrões para roubar uma quantia em dinheiro e fugir. Fonte da GNR de Almada, contactada pelo, não conseguiu estimar o montante roubado pelo grupo armado.Por se tratar de um crime cometido com arma de fogo, a PJ de Setúbal foi chamada a investigar. Osabe que existem vários pontos de ligação entre este crime, e outros dois ocorridos nas últimas três semanas. O primeiro teve lugar a 25 de novembro, junto aos CTT de Charneca de Caparica.O mesmo gang é suspeito de ter assaltado uma carrinha de valores, de onde roubou perto de 50 mil euros. Na mesma semana, o mesmo gang terá roubado a sede da União de Freguesias da Charneca e Sobreda de Caparica. Novamente sob ameaça de dois revólveres, os ladrões levaram centenas de euros. A PJ investiga todos os crimes.