Ficam em prisão preventiva os quatro detidos por roubo e agressão a três jovens na madrugada de domingo, em Mirandela.Uma das vítimas, de 24 anos, ficou em estado grave e pode ficar com lesões permanentes.Mediante as condições das respetivas casas, a medida de coação pode passar para pulseira eletrónica.Os arguidos, com idades entre os 17 e os 27 anos, farão parte do grupo que agrediu um piloto de aviões de combate a incêndios, no mês passado.