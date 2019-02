Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gang violento rouba duas mulheres na rua

Duas mulheres, de 91 e 70 anos, foram assaltadas por esticão e os ladrões fugiram, no Algarve.

Por Ana Palma | 10:14

Assaltam sobretudo idosos, na rua, por esticão e são suspeitos de atuar em várias zonas do Algarve. Só na quinta-feira, sabe o CM, duas mulheres, de 91 e 70 anos, foram alvo de roubo, nos concelhos de Olhão e Lagoa.



Segundo o CM conseguiu apurar, pelas 13h15 dois indivíduos atacaram, no Bairro CHE Lagoense, no concelho de Lagoa, uma idosa de 91 anos. Arrancaram um fio de ouro que a vítima tinha ao pescoço e puseram-se de imediato em fuga. Poucas horas depois, cerca das 16h00, mas na zona de Quelfes, no concelho de Olhão, foi assaltada, também por meio de esticão e na via pública, uma mulher de cerca de 70 anos de idade.



O grupo tem, aliás, centrado a sua atuação na zona de Olhão, onde já se registaram outros roubos semelhantes. Mas também atacam noutras zonas do Algarve. Os suspeitos, apurou o CM, têm idades entre os 20 e os 40 anos. Os diversos assaltos, que têm sido registados nos últimos tempos, estão a ser investigados pela GNR.



Também quinta-feira, tal como o CM noticiou, foi assaltada, por esticão, na rua, mas em Alvor, Portimão, uma turista irlandesa de 42 anos. Neste caso, o assaltante, de 18 anos, foi detido por um guarda-florestal que, apesar de estar fora de serviço, não hesitou e apanhou o assaltante, tendo recuperado a mala com os bens da vítima. O suspeito foi presente a tribunal e saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência. Um cúmplice, de 20 anos, foi constituído arguido.