António José Ribeiro, 55 anos, conhecido no mundo do crime pela alcunha de ‘Tó Zé’, é tido como “o mais experiente ladrão de carrinhas de valores” da zona Norte do País. Um “estratega” do roubo, que atuava com “extremo cuidado” e que recorria a meios sofisticados para levar a cabo os assaltos. Vigiava até a Polícia Judiciária para garantir o sucesso dos roubos.