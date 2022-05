Os crimes em grupo e juvenil aumentaram, respetivamente, 7,7% e 7,3%, tendência que preocupa as polícias, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2021. O documento, a que o CM teve acesso, revela que dispararam os crimes de violação e as ofensas sexuais nas escolas.



De acordo com o RASI, esses gangs têm membros a partir dos 15 anos e concentram-se em zonas urbanas sensíveis dos subúrbios.









