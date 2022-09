Chegaram num Audi A4 e estacionaram de marcha atrás junto à esplanada da pastelaria ‘Da Praia Café’, no centro de Esposende. Eram 01h45 da madrugada desta sexta-feira. Mal saíram do carro, os assaltantes tinham o plano e as tarefas muito bem definidas. Partiram, inicialmente, a porta de vidro que dá acesso à esplanada e depois uma segunda porta para acederem ao alvo principal do assalto: a máquina de tabaco.









