A PJ de Lisboa deteve dois jovens, de 18 anos, e um, de 21, por suspeitas de quatro roubos à mão armada de boletins do jogo da Santa Casa Placard. Os crimes ocorreram em janeiro, nos concelhos de Sintra e de Cascais.Em três situações, os ladrões entraram como clientes, e só depois de as apostas serem registadas apontaram as armas, e fugiram com os talões.Noutra situação ficaram, também com ameaças, com o talão de outro cliente. Estavam esta quinta-feira a ser interrogados.