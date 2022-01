Gangue do ‘Rambo de Famalicão’ condenado a penas entre sete e 14 anos e meio de prisão

O gang do "Rambo de Famalicão" foi condenado por diversos assaltos.Fernando Monteiro foi condenado a uma pena 17 anos de prisão, Isaac Maia a 14 anos e meio e Rambo a sete anos e dois meses.Em apenas três semanas, um gang fez 27 assaltos violentos no Norte do País. Atacaram bombas de gasolina, café e efetuaram carjackings. Munidos com caçadeiras, os ladrões não hesitavam em disparar.O grupo roubou dinheiro do café e de seis clientes. Durante o assalto foi ainda efetuado um disparo contra a parede. O grupo foi travado quatro dias depois, em Gaia, pela Polícia Judiciária.