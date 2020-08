"Garantiu a segurança da minha filha": O agradecimento de um cidadão a um Cabo da GNR que o ajudou

A Guarda Nacional Republicana divulgou esta quinta-feira a carta enviada por um cidadão ao Cabo da GNR que o ajudou num momento de grande aflição. O homem sofreu uma crise renal quando andava de caiaque com a filha, de nova anos, numa zona remota em Mourão, não tinha bateria no telemóvel e viu-se obrigado a fazer vários quilómetros a pé para procurar ajuda, com dores.

Foi nesta altura, prostrado com as dores que sentia, em início de desidratação ao fim de percorrer seis quilómetros, que o Cabo Nuno Correia, do Porto Territorial de Mourão, encontrou este homem na estrada. Estava fora de serviço, mas não hesitou em ajudar, fazendo tudo para garantir que o cidadão recebia apoio médico e que a criança estava em segurança.

"O Cabo Nuno Correia, mesmo fora do seu horário de serviço, ao encontrar-me tomou as diligências necessárias para que eu tivesse o apoio médico necessário assim como garantir a segurança da minha filha. Nomeadamente, levou-me à minha residência, mobilizou um carro patrulha para conduzir a ambulância até ao local onde nos encontrávamos, e contactou a minha esposa, (...) e cordenou com ela a segurança da criança", escreve o homem ajudado pelo militar na carta de agradecimento pelo "auxílio extraordinário" prestado pelo GNR.

"Os meus profundos agradecimentos, ao Cabo Nuno Correia e a todos os militares dos Comandos Territoriais de Évora e de Mourão que, com ações e desempenho desta natureza asseguram a segurança e o bem estar dos cidadão deste nosso Portugal", termina a carta publicada na página oficial de Facebook da GNR.



A GNR agradece "o reconhecimento prestado" e esclarece que o episódio ocorreu no passado dia 3 de agosto.